Полиция пришла с обыском к экс-председателю «Открытой России» Соловьёву

https://static.news.ru/photo/df95ab28-c298-11eb-affd-96000091f725_660.jpg Александр Соловьёв Фото: alxsolovyev/instagram.com

Сотрудники полиции пришли с обыском к бывшему председателю «Открытой России» (признана нежелательной организацией в РФ) Александру Соловьёву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются провести обыск в квартире у Соловьёва, — сказал источник.

Он не уточнил причину обыска.

27 мая общественная организация «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Как заявил исполнительный директор Андрей Пивоваров, такое решение руководство приняло для защиты сотрудников от преследования. Он также уточнял, что причина такого решения связана с новыми поправками в закон о нежелательных организациях, которые рассматриваются в Госдуме. Закон, по словам Пивоварова, будет меняться в сторону ужесточения, что не позволит организации полноценно работать.

Позднее стало известно, что Андрей Пивоваров задержан в аэропорту Петербурга. Он доставлен на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации.