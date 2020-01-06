https://static.news.ru/photo/2864e3f0-3136-11ea-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга нашли няню, которая ранее пропала с пятилетней дочерью своей знакомой, за которой она осуществляет уход. Исходя из имеющихся сведений, в отношении ребёнка противоправных действий не совершалось.

Об этом журналистам 7 января сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что полиция нашла девочку после поступления заявления о пропаже от мужчины, личность которого не уточняется.

Ребёнок несколько дней ночевал у знакомой своей матери. Противоправных действий в отношении девочки не совершалось, — приводит сообщение правоохранительных органов РИА Новости.

Мать пропавшей девочки в течение новогодних праздничных дней распивала со своим гражданским мужем спиртные напитки, не обращая внимания на отсутствие дочери. В настоящее время в полиции решается вопрос о привлечении родительницы к административной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что няня забрала девочку ещё 3 января. Мать ребёнка заметила пропажу спустя четыре дня, однако в полицию решила не обращаться.