https://static.news.ru/photo/2864e3f0-3136-11ea-a4c8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга нашли няню, которая ранее пропала с пятилетней дочерью своей знакомой, за которой она осуществляет уход. Исходя из имеющихся сведений, в отношении ребёнка противоправных действий не совершалось.
Об этом журналистам 7 января сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что полиция нашла девочку после поступления заявления о пропаже от мужчины, личность которого не уточняется.
Ребёнок несколько дней ночевал у знакомой своей матери. Противоправных действий в отношении девочки не совершалось, — приводит сообщение правоохранительных органов РИА Новости.
Мать пропавшей девочки в течение новогодних праздничных дней распивала со своим гражданским мужем спиртные напитки, не обращая внимания на отсутствие дочери. В настоящее время в полиции решается вопрос о привлечении родительницы к административной ответственности.
Ранее NEWS.ru писал, что няня забрала девочку ещё 3 января. Мать ребёнка заметила пропажу спустя четыре дня, однако в полицию решила не обращаться.