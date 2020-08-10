Полицейские в Москве попались на мошенничестве с картами задержанных

https://static.news.ru/photo/bd69b190-db1f-11ea-b002-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники управления собственной безопасности полиции раскрыли схему мошенничества полицейских УМВД на метрополитене. Подозреваемые арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Злоумышленники, составляя протоколы на задержанных нарушителей, делали копии всех имевшихся у них документов, включая банковские карты. С помощью последних они оплачивали покупки в онлайн-магазинах, а также еду и спиртное.

Кроме того, ещё трое полицейских — сотрудники ОМВД «Арбат» — были уличены в мошенничестве с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий с причинение тяжких последствий. Капитан и двое сержантов полиции во время патрулирования подбрасывали гражданам пакетики с порошком, напоминающим наркотик, и заставляли их прямо на месте выплачивать штраф, снимая деньги с банковских карт. При попытке протеста задержанных избивали дубинками.

О незаконных действия стражей порядка стало известно после жалобы потерпевших. Полицейских поместили под домашний арест. В столичном главке МВД отметили, что по результатам проверки все трое будут уволены из полиции по отрицательным мотивам, а их непосредственным руководителям объявят выговоры или о неполном служебном соответствии, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник полиции столичной подземки и инспектор службы безопасности не захотели возиться с внезапно потерявшим сознание пассажиром метро, выволокли его наружу и оставили в стороне от вестибюля, где формально они уже не должны выполнять свои профессиональные обязанности. Оказавшийся без помощи мужчина вскоре умер. Согласно заключению медиков — от острой сердечной недостаточности. Если действия полицейского и охранника подтвердятся, они могут стать фигурантами уголовного дела по статье «Оставление человека в опасности».