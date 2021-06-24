Полицейские нашли два трупа в машине предпринимателя

В Тульской области сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль и обнаружили в его салоне трупы двух мужчин. Владельца машины задержали, сообщается на сайте регионального управления СКР.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемым является 44-летний предприниматель.

Согласно данным следствия, вечером 23 июня он избил деревянным бруском двух мужчин, которые проникли в его склад с целью хищения. Предприниматель связал злоумышленников, а через некоторое время обнаружил, что они умерли от полученных травм.

Мужчина решил избавиться от тел, для чего завернул их в одеяла, погрузил в машину и повёз в сторону одного из населённых пунктов Ленинского района. По пути он был остановлен полицейскими.

На месте происшествия работают следователи. Допрашиваются подозреваемый и свидетели. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудник ДПС застрелил нарушителя во время задержания. Силовики пытались остановить машину с затонированными стёклами, но она проехал мимо. После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако его друзья начали отбивать мужчину. В ходе потасовки инспектор попытался скрутить одного из них и при этом выстрелил ему в голову. В СК заявили, что полицейский сделал это «непроизвольно». Раненый скончался в больнице.

Первоначально на силовика завели дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности, а затем переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности.