https://static.news.ru/photo/f529e1b2-54bb-11ea-9839-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева (в центре) Фото: alenavodonaeva/instagram.com

В 16 столичных роддомов пришли анонимные сообщения о «минировании». Авторы угроз в теме письма написали «Респект Водонаевой».

Письмо пришло на электронную почту одного из отделов МВД. Сотрудники правоохранительных органов проверили все медицинские учреждения и не обнаружили взрывных устройств. Сейчас «минёров» разыскивает полиция, пишет MK.ru.

Ранее Водонаева высказала в Instagram опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».

Позднее она приехала в отделение полиции, где дала объяснения из-за своего поста. Заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы.