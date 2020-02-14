Маломерное судно с экипажем из четырёх граждан Украины задержали российские пограничники в западной части Азовского моря. Они подозреваются в браконьерстве.
В ходе осмотра судна пограничники обнаружили ставную сеть и около трёхсот экземпляров камбалы-калкан. Какие-либо документы, в том числе и дающие право на вылов рыбы, у экипажа отсутствовали.
Судно вместе с украинскими гражданами было доставлено в порт Керчи для разбирательства,
Ранее NEWS.ru писал, что СБУ обвинила Россию в терроре украинских рыбаков в Азовском море. В ведомстве утверждают, что российские силовики задерживают рыбаков и принуждают к даче ложных показаний о нелегальном вылове рыбы с целью подорвать имидж Украины.
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