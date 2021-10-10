Подруга погибшей в ДТП в Сочи рассказала, что Собчак игнорирует её просьбы

Подруга погибшей в ДТП с участием Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, сообщила, что обратилась к телеведущей за помощью. Она попросила оказать поддержку 6-летней дочери скончавшейся в аварии женщины, однако знаменитость проигнорировала все её обращения, передаёт Mash. Сама светская львица написала в Telegram, что не получала никаких сообщений от близких пострадавших людей.

Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей Маше, которой 6 лет, но я столкнулась с абсолютнейшим человеческим равнодушием, безразличием, — рассказала приятельница погибшей в ДТП Екатерины Тарасовой.

Между тем телеведущая заявила, что к ней никто из близких погибшей и пострадавших не обращался.

У меня нет входящих сообщений об этом. Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться, — написала Собчак в ответ на видео с просьбой о помощи.

В то же время директор знаменитости Кирилл Суханов сообщил, что они получили контакты потерпевших и собираются выйти на связь с мужем погибшей, который должен прилететь в Москву 10 октября. Родные второй пострадавшей, по его словам, приедут 11 октября. Суханов пообещал, что всем будет оказана помощь.

Известно, что погибшей в ДТП Екатерине Тарасовой было 35 лет. Она вела курсы по медитации и растяжке. Много путешествовала, но скоро собиралась возвращаться обратно в Москву. У неё остались 6-летняя дочка и мама-пенсионерка, которая живёт на другом конце страны.

ДТП произошло накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. Водитель Mercedes Олег Цой выехал на встречную полосу. Он уже признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).