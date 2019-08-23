https://static.news.ru/photo/f9883886-c67b-11e9-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Красногорске коллекторы напали на мужчину и его девятилетнюю дочь возле подъезда их дома. Несколько человек подошли к отцу, который гулял с ребёнком, и заявили, что представляют банк, в котором мужчина взял кредит.

Коллекторы стали требовать как можно скорее вернуть долг. Во время разговора представители банка достали травматический пистолет и открыли огонь по должнику и его дочери, передаёт « Рен-ТВ ».

Пострадавшие обратились в больницу с ранениями ног. Сейчас инцидент, который произошёл 23 августа расследуют правоохранительные органы.

Угрозы и различные изощрённые способы выбивания денег со стороны профессиональных взыскателей долгов по кредитам, алиментам или ЖКУ уже давно стали притчей во языцех. Но и агрессия со стороны должников всегда имела место. News.ru поговорил с экспертами и узнал как задолжавшие граждане отвечают «вышибателям» долгов.