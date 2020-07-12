Под Тверью аварийно сел легкомоторный самолёт

Лёгкий поршневой самолёт Zlin-43 совершил аварийную посадку под Тверью. В результате происшествия пострадали три человека.
Авария произошла неподалёку от посёлка Васильево. Причиной стал отказ внутренних приборов. На борту находилась семья, в том числе ребёнок. Пилотом был мужчина. Он получил перелом руки, а женщина и ребёнок ссадины. Борт выполнял несанкционированный рейс из Можайска,
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и техники. Устанавливаются детали.
Ранее NEWS.ru писал о другом происшествии в небе. Так, на самолёте Хабаровск — Сочи протёк потолок. Пассажиры были вынуждены воспользоваться зонтами. Некоторые из них вытирали салфетками воду с иллюминаторов.
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