Под Самарой из заражённых чумой свиней изготовили пельмени и колбасу

https://static.news.ru/photo/2e49fc92-c835-11ea-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Самарской области выявили несколько крупных очагов африканской чумы свиней (АЧС). Заражённое мясо попало в один из местных цехов, где производят колбасу и пельмени.

Речь, в частности, идёт о предприятии «Красный ключ», производство которого расположено в Исаклинском районе. Региональный Россельхознадзор направил представление региональным властям о признании цеха инфицированным объектом, передаёт «Интерфакс».

Три очага заражения были зафиксированы в начале июля в двух населённых пунктах Сергиевского района. При этом свиноводческие хозяйства не были ограждены, свиньи могли свободно выходить и взаимодействовать с другими животными.

Более того, 120 килограммов мяса и 20 килограммов свиных субпродуктов к моменту обнаружения заболевания успели отправить на переработку. В цеху «Красного ключа» из сырья изготовили готовую продукцию, в которой экспертиза также показала наличие АЧС.

Помимо этого, одна из сотрудниц, не зная о заражении продукции, взяла домой отходы и скормила своим свиньям. В результате её животные также заболели.

В общей сложности из-за вспышки вируса уничтожено более 250 свиней, ещё свыше 200 особей планируется уничтожить. Сейчас решается вопрос о введении карантина на территории посёлков, где были выявлены вспышки. На предприятии «Красный ключ» Россельхознадзор постановил изъять и уничтожить всю продукцию.

В общей сложности с апреля по конец июня в производственный цех поступило 17 тонн свинины, в том числе из хозяйства с заражёнными АЧС свиньями.

Агентство уточняет, что отдельное расследование проводится в отношении местного жителя из села Боровка Сергиевского района. Мужчина утаил гибель пяти свиней. После того, как животные умерли, мужчина закопал их в лесу.

Ранее, как писал NEWS.ru, африканская чума свиней была выявлена у животных в Красночикойском районе Забайкальского края.