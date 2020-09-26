По факту смерти дочери Конкина правоохранители возбудили уголовное дело

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти в одном из фитнес-клубов Москвы 32-летней Софии Конкиной — дочери известного по роли Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя» артиста Владимира Конкина.
Женщина была найдена в бассейне фитнес-клуба. По имеющейся версии, она утонула. Патологоанатомы не обнаружили на теле дочери актёра каких-либо травм. В том числе, повреждений нет на её позвоночнике.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Тело Софии Конкиной отправят на экспертизу, в результате которой будет установлена точная причина смерти девушки,
У дочери артиста осталась 11-летняя дочь, мужчины в семье не было. У Владимира Конкина кроме дочери есть двое сыновей-близнецов.
Как ранее передавал NEWS.ru, Конкин с трудом верит в смерть дочери. Её внезапная гибель повергла актёра в шок, тем более что София никогда не жаловалась на здоровье и отлично умела плавать.
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