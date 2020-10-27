Площадь у Триумфальной арки в Париже эвакуирована из-за сообщения о бомбе

Кроме того, движение по нескольким линиям метро (1, 2 и 6) было приостановлено «из-за мер безопасности на станции Charles-de-Gaulle Etoile».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во Франции будут «продолжать публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда», поскольку это является свободой слова. Президент страны сообщил, что 9 декабря будет представлен законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Во Франции должна появиться организация, которая поможет построить «просвещённый ислам». Макрон убеждён, что для этого нужно контролировать финансирование мечетей, дабы освободить мусульман от иностранного влияния.
Как писал NEWS.ru, иранская газета Vatanemrooz во вторник, 26 октября, опубликовала карикатуру на президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер нарисован с красным лицом и заострёнными ушами. Рисунок подписан так: «Парижский иблис (дьявол)».