В Иране газета опубликовала карикатуру на президента Франции

https://static.news.ru/photo/c867594a-1868-11eb-9a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/vatanemrooz

Иранская газета Vatanemrooz во вторник, 26 октября, опубликовала карикатуру на президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер нарисован с красным лицом и заострёнными ушами. Рисунок подписан так: «Парижский иблис (дьявол)».

Редакция отреагировала на заявления политика по поводу карикатур на пророка Мухаммеда.

Макрон заявил, что во Франции будут «продолжать публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда», поскольку это является свободой слова. Президент страны сообщил, что 9 декабря будет представлен законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Во Франции должна появиться организация, которая поможет построить «просвещённый ислам». Макрон убеждён, что для этого нужно контролировать финансирование мечетей, дабы освободить мусульман от иностранного влияния.

Заявления французского лидера вызвали недовольство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Чечни Рамзана Кадырова. Турецкий политик заявил, что Макрону нужно «лечить свою психику». Он подчеркнул, что президент не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране. После этого Франция отозвала посла из Анкары.

Кадыров считает, что Макрон завуалированно призывает мусульман страны совершать преступления, поддерживая карикатуры на пророка Мухаммеда. Он призвал главу Франции прекратить «провокации и нападки на веру».

Как писал NEWS.ru, муфтий Чечни Салах Меджиев назвал французского президента «террористом № 1 в мире» и «врагом всех мусульман». Он также недоволен инициативой по борьбе с радикальным исламом.