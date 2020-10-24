Франция отозвала посла из-за слов Эрдогана о «больной психике» Макрона

Власти Франции решительно осудили заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «нездоровой психике» французского лидера Эммануэля Макрона.
Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость — это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях, — цитирует представителя администрации французского лидера AFP.
По данным агентства, из-за инцидента Франция
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о «просвещённом исламе». Турецкий политик заявил, что Макрону следует «лечить свою психику». По словам Эрдогана, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране.
Накануне Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции. Он отметил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти страны намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей.
Кроме того, Макрон заявил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей, писал NEWS.ru.