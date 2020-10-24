Франция отозвала посла из-за слов Эрдогана о «больной психике» Макрона

https://static.news.ru/photo/48ea9ed8-161b-11eb-8bcd-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: tr.ambafrance.org

Власти Франции решительно осудили заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «нездоровой психике» французского лидера Эммануэля Макрона.

Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость — это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях, — цитирует представителя администрации французского лидера AFP.

По данным агентства, из-за инцидента Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о «просвещённом исламе». Турецкий политик заявил, что Макрону следует «лечить свою психику». По словам Эрдогана, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране.

Накануне Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции. Он отметил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти страны намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей.

Кроме того, Макрон заявил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей, писал NEWS.ru.