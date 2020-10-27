Кадыров обвинил Макрона в призывах мусульман к совершению преступлений

https://static.news.ru/photo/5dd35380-1841-11eb-a3bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон завуалированно призывает мусульман страны совершать преступления, поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Макрон не может не знать, что карикатуры на пророка Мухаммеда воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель. Никогда в истории такая политика не заканчивалась добром, — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он призвал главу Франции прекратить «провокации и нападки на веру». Кадыров уверен, что в противном случае Макрон войдёт в историю как президент, «принимающий сумасбродные решения». Глава Чечни уверен, что «абсурдную позицию» о публикации карикатур осуждают не только мусульмане, но и все трезвомыслящие представители других конфессий.

Вы даже не имеете смелости признать, что насмешки над верой и пародии на неё и стали причиной трагической участи преподавателя в пригороде Парижа, — подчеркнул Кадыров.

Ранее муфтий Чечни Салах Меджиев раскритиковал лидера Франции, назвав его «террористом № 1 в мире» и «врагом всех мусульман». Муфтий оказался недоволен инициативой властей страны по борьбе с радикальным исламом.

Макрон призвал создать общественную организацию по продвижению идеологии «просвещённого ислама», чтобы освободить религию от иностранного влияния. Также предлагается усилить контроль за финансированием мечетей. Эти инициативы были озвучены после убийства учителя Самуэля Пати, который показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Выходец из Чечни, получивший французское гражданство, отрезал мужчине голову, а затем опубликовал её снимок в социальной сети.

Межиев считает, что Макрон должен был осудить действия учителя, который, по мнению муфтия, разжигал межрелигиозную рознь.

Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Макрону «лечить психику» после его идеи о «просвещённом исламе». Анкара считает, что президент не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране.