Посольство РФ сообщило, что убийца учителя не имеет отношения к России

https://static.news.ru/photo/4f5babb2-1086-11eb-92f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Религиозный фанатик, отрезавший преподавателю голову под Парижем, не имеет к России никакого отношения. Абдулах Анзоров, 18-летний молодой человек чеченского происхождения, был вместе со своей семьёй принят Францией в 2008 году. Предполагаемому убийце на тот момент было примерно шесть лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов.

Он подчеркнул, что в 2008-м семья Анзорова попросила в европейском государстве политического убежища. Они проживали там на основании долгосрочного вида на жительство. Сам Абдулах получил личный вид на жительство, когда достиг совершеннолетнего возраста — в 2020 году. С этого момента он и его семья утратили российское гражданство.

Паринов подчеркнул, что Анзоров с посольством не контактировал. По его словам, не имеет значения, где именно родился преступник.

Важно где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия всегда, безусловно, осуждает во всех её проявлениях, — цитирует дипломата ТАСС.

После нападения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин учитель был обезглавлен. На одном из недавних своих уроков, темой которого стала свобода слова, он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

После совершённого убийства преступник опубликовал на своей странице снимок отрубленной головы. Под фото он отметил, что казнил «пса ада, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Убийца позднее был застрелен правоохранителями.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция задержала по делу об убийстве преподавателя девять человек. Президент Франции Эммануэль Макрон считает случившееся террористической атакой.