Питерский подросток рассказал, почему хотел убить родственников

https://static.news.ru/photo/3a56727a-21b5-11eb-b717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге 15-летний школьник напал на членов семьи. Он стрелял в бабушку, дедушку и мать из травматического пистолета. На допросе подросток рассказал, что подтолкнуло его к преступлению.

Школьник устал от чрезмерной, по его словам, опеки со стороны неработающей матери. Он несколько раз сбегал из дома, но его быстро находили. Контроль с их стороны усиливался, и это злило юношу ещё больше. Также ему не разрешали долго гулять.

Конфликт достиг высшей точки 20 октября, когда молодой человек сбежал из дома, чтобы проводить свою девушку после концерта, хотя мать запретила ему выходить после 22:00. Вернулся он в 23:15.

Услышав шорох, мать проснулась и устроила скандал. В сердцах, по его словам, она даже ударила его три раза проводом от зарядки, — отмечает издание.

В итоге он пришёл к страшному решению. Он задумал убить родителей, забрать их наличные деньги и банковские карты и уехать на машине отца в Ленинградскую область. Там он бы жил, пока его не найдут.

Навыки стрельбы из травматического пистолета он почерпнул из Интернета. Подросток делился планами с друзьями. Сообщается, что один из них подсказал юному преступнику способ решения проблемы, передаёт Пятый канал.

Сначала он хотел избавиться от девочки — ранее появлялась информация, что это его сестра, но позднее СМИ уточнили, что в гости к семье приехала племянница его родителей. Он пытался зарезать её ножом, но не сумел нанести точный удар, девочка проснулась и закричала, на шум прибежали родители.

Подросток рассказал следователям, что вбежавшая в комнату мама стояла в оцепенении. Он немного подумал и направил на неё пистолет. После первого же выстрела вбежал отец. Юноша начал беспорядочную стрельбу, пока его не обезвредил шокированный родитель, — передаёт источник.

Подробностей о состоянии здоровья ребёнка пока нет. По данным СМИ, она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что тело путешественника нашли в палатке в лесу в Ленинградской области. У мужчины была пробита голова.