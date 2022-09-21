Петербурженку задержали после стрельбы по школьникам из винтовки

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Жительницу Санкт-Петербурга задержали за стрельбу из винтовки по игравшим на территории лицея в футбол школьникам, сообщает главное управление Нацгвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Женщина произвела три выстрела в детей с крыши частного дома.

21 сентября в 09:20 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Санкт-Петербурга, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в лицее, расположенном на 3-й линии 1-й половины, сработала кнопка тревожной сигнализации, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что женщина выстрелила в детей после того, как школьники повредили ей забор, пытаясь достать с частной территории заброшенный ранее футбольный мяч. Среди школьников никто не пострадал.

Задержанную доставили в отдел полиции, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что злоумышленник открыл стрельбу в канадской провинции Онтарио. В результате вооруженных нападений двое человек погибли, еще трое получили ранения. Во время задержания полицией стрелок был ранен и вскоре скончался.