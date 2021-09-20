Пермский стрелок напал на свой же вуз, где учился на юриста
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:43, 20 сентября 2021
Фото: permuniversity/facebook.com
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18-летний Тимур Бекмансуров, который, по предварительной информации, напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет, учился в этом заведении на юридическом факультете. Его специальность — судебный эксперт. Он поступил на первый курс. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Одногруппница рассказала, что он предупредил однокурсников об отсутствии на занятиях. И говорил, что имеет оружие.
Тимур — мой одногруппник. Мне он говорил, что его не будет сегодня — я же староста, вот он и предупредил. Он говорил, что у него есть оружие. Он учился в 60-й школе, я с ним домой ездила, — рассказала студентка.
Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали восемь человек.
Студентка, ставшая очевидицей стрельбы в учреждении, рассказала NEWS.ru о происходившем в здании. По её словам, были слышны крики, люди звали на помощь.