Пермский стрелок напал на свой же вуз, где учился на юриста

18-летний Тимур Бекмансуров, который, по предварительной информации, напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет, учился в этом заведении на юридическом факультете. Его специальность — судебный эксперт. Он поступил на первый курс. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Одногруппница рассказала, что он предупредил однокурсников об отсутствии на занятиях. И говорил, что имеет оружие.

Тимур — мой одногруппник. Мне он говорил, что его не будет сегодня — я же староста, вот он и предупредил. Он говорил, что у него есть оружие. Он учился в 60-й школе, я с ним домой ездила, — рассказала студентка.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали восемь человек.

Студентка, ставшая очевидицей стрельбы в учреждении, рассказала NEWS.ru о происходившем в здании. По её словам, были слышны крики, люди звали на помощь.