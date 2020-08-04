Пассажир такси ранил ножом водителя на западе Москвы

https://static.news.ru/photo/454632be-d68e-11ea-ad35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила о том, что пассажир такси напалс ножом на водителя транспортного средства. Инцидент произошёл на западе столицы.

В 21.40 в районе Олимпийской деревни, дом 11, возник конфликт между водителем и пассажиром. По предварительным данным, пассажир причинил водителю незначительное ножевое ранение в рук, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент участники конфликта дают объяснения в полиции. Устанавливаются детали инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что в Грузии был задержан сын бывшего премьера по подозрению в нападении с ножом. По данным правоохранителей, нападение произошло утром 2 августа, когда пострадавший возвращался домой с друзьями.