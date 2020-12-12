Пассажир московского метро упал на пути на зелёной ветке

https://static.news.ru/photo/5538c1e4-3d24-11eb-ac8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На северному участке зелёной ветки московского метро на пути упал человек. Поезда по направлению «Белорусская» — «Речной вокзал» Замоскворецкой линии московского метро временно не ходят. Инцидент произошёл на станции метро «Сокол».

В направлении «Речной вокзал» — «Белорусская» поезда ходят с увеличенным интервалом, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Информации о состоянии человека, упавшего на рельсы, пока нет.

На Замоскворецкой линии (2) временно нет движения поездов на участке «Речной вокзал» — «Белорусская» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении.

Позже в департаменте уточнили, что движение поездов было восстановлено.

В середине ноября NEWS.ru писал, что на станции «Беломорская» Московского метрополитена пассажир упал под колёса прибывающего поезда и погиб на месте. ЧП произошло на платформе, куда прибывают поезда, движущиеся по направлению из центра.

В московском метро случаи падения людей на рельсы происходят регулярно. Как правило, сотрудники метрополитена стараются немедленно снять напряжение с контактного рельса, прикосновение к которому нередко оборачивается для упавших трагедией ещё до прибытия поезда.