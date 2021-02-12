Пашинян сообщил об одном пострадавшем при землетрясении в Армении

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В результате землетрясения, которое произошло в Ереване в субботу 13 февраля, пострадал один человек. Об этом сообщил глава правительства Армении Никол Пашинян.

В ереванском районе Эребуни повреждено одно здание-самострой, один человек получил лёгкие повреждения. По предварительным данным, больше никто не пострадал. Эпицентр землетрясения находился вблизи села Паракар Армавирской области, — написал Пашинян в Facebook.

Землетрясение было зафиксировано днём в субботу. Пока не дана точная оценка его магнитуде, но, по данным Европейско-Средизменоморского сейсмологического центра, она составила 4,9 балла.

Отмечалось, что в армянской столице наблюдались перебои с сотовой связью и Интернетом. Также о подземных толчках рассказывали жители и других городов страны.

Как писал NEWS.ru, в субботу также произошло мощное землетрясение в Японии. Его магнитуда, по данным национального метеорологического управления страны, составила 7,1. Сильные толчки ощущались в столице страны Токио.

Эпицентр подземных толчков находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. В момент землетрясения в зданиях падали мебель и техника. Кроме того, сработала аварийная система отключения газа.