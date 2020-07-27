Освободившийся из заключения астраханец попался на краже из храма

https://static.news.ru/photo/7b0db692-d003-11ea-ae88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель города Харабали в Астраханской области, освободившийся из мест лишения свободы в июне, попался на совершении нового преступления. Его задержали за кражу из местного храма.

В отношении мужчины 1958 года рождения возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Следствием установлено, что он проник в храм Вознесения Господня через окно и похитил деньги из ящика для пожертвований.

Задержали злоумышленника по горячим следам. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за подобные деяния. В ходе обыска в жилище подозреваемого была найдена и изъята часть похищенного, а также марихуана. По факту её обнаружения принято процессуальное решение.

Мужчина сознался в содеянном. В настоящее время он находится под арестом.

В местах лишения свободы астраханец находился из-за угрозы убийством, умышленного причинения вреда здоровью и покушения, сообщается на сайте МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный злоумышленник обокрал загородный дом столичного бизнесмена. Он похитил деньги и ювелирные изделия из золота на общую сумму в 4,5 млн рублей.