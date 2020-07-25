Осуждённый на пожизненное заключение правозащитник Аскаров умер в тюрьме

https://static.news.ru/photo/1fc8716c-ce4d-11ea-936b-fa163e074e61_660.jpg Азимжан Аскаров Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Этнический узбек, правозащитник Азимжан Аскаров, осуждённый пожизненно за разжигание межнациональной розни и участие в убийстве милиционера во время конфликтов на национальной почве, умер в местах лишения свободы на территории Киргизии. Об этом 25 июля журналистам сообщил его адвокат Валерьян Вахитов.

По словам юриста, Аскаров долгое время болел.

Официальная причина смерти пока не озвучена. Он долго болел. Скорее всего, это была внебольничная пневмония. Он умер сегодня утром, — цитирует Вахитова РИА Новости.

Аскарова осудили пожизненно в 2011 году. Его признали виновным в межнациональной розни и причастности к линчеванию сотрудника милиции во время межэтнических столкновений, которые случились между киргизами и узбеками за год до получения правозащитником срока на юге страны. Спустя пять лет в ООН решили, что Аскаров подвергался жестокому обращению, пыткам и был лишён права на справедливый суд. Верховный суд Киргизии отменил свой вердикт и направил дело на новое судебное рассмотрение. Однако в 2017 году Чуйский областной суд снова вынес правозащитнику пожизненный приговор.

Ранее сообщалось, что в штрафном изоляторе ИК-40 Пермского края со следами насильственной смерти обнаружен мёртвым заключённый Юрий Пивоваров, которому до конца срока оставалось 10 дней. Об этом NEWS.ru рассказал правозащитник Владимир Осечкин, который в связи с инцидентом обратился к генпрокурору Игорю Краснову.

Заключённого обнаружили в камере изолятора 19 июля. Как следует из заявления на имя генпрокурора со ссылкой на анонимного сотрудника колонии, где отбывал наказание Пивоваров, «в камере на полу было много крови и следы борьбы». Также в обращении указано, что у погибшего якобы «были неприязненные отношения с оперативными сотрудниками ИК-40 и с рядом сотрудников отдела безопасности».