Фото: twitter.com/Iranian_RCS

Организация Iran Red Crescent Society (IRCS) опубликовала фотографии с места, где разбился украинский самолёт.

На снимках видны разбросанные фрагменты обшивки самолёта, многие из которых обуглены. Также на фотографиях есть прибывшие на место происшествия автомобили и вертолёт.

Как писал NEWS.ru ранее, пассажирский самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Предварительная причина крушения — техническая неисправность.

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