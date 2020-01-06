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Михаил Щипанов
Организация Iran Red Crescent Society (IRCS) опубликовала фотографии с места, где разбился украинский самолёт.
На снимках видны разбросанные фрагменты обшивки самолёта, многие из которых обуглены. Также на фотографиях есть прибывшие на место происшествия автомобили и вертолёт.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط_هواپیمای_اوکراینی: بعید میدانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB— هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) January 8, 2020
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط_هواپیمای_اوکراینی: بعید میدانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB
Как писал NEWS.ru ранее, пассажирский самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Предварительная причина крушения — техническая неисправность.
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