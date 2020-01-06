https://static.news.ru/photo/7ab25fbe-31d3-11ea-81a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Iranian_RCS

Организация Iran Red Crescent Society (IRCS) опубликовала фотографии с места, где разбился украинский самолёт.

На снимках видны разбросанные фрагменты обшивки самолёта, многие из которых обуглены. Также на фотографиях есть прибывшие на место происшествия автомобили и вертолёт.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط_هواپیمای_اوکراینی : بعید میدانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB — هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) January 8, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, пассажирский самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Предварительная причина крушения — техническая неисправность.