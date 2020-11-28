Опубликовано фото оружия, из которого застрелили замглавы Новоуральска

https://static.news.ru/photo/411b6efe-319f-11eb-8ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

СК показал оружие, из которого застрелили замглавы Новоуральска Михаила Черницкого. Оказалось, что преступление было совершено с помощью карабина «Вепрь» с оптическим прицелом.

Ранее сообщалось, что Черницкий погиб во время охоты в Алапаевском районе Свердловской области. По версии следствия, его застрелили случайно.

Оружие, из которого был произведён роковой выстрел, изъято, — цитирует телеканал «360» сообщение следственного управления.

Следователи опубликовали фотографию карабина «Вепрь» с оптическим прицелом. Это оружие для промысловой и любительской охоты на среднего и крупного зверя разработано на базе ручного пулемёта Калашникова (PПК) в 1995 году конструкторами Вятско-Полянcкого машиностроительного завода «Молот».

Чeрницкому было 58 лет. На должность зaммэра его назначили в августе 2019 года, до этого он работал замначальника управления Свердловского отделения Сбербанка. У чиновника остались жена, четверо детей и трое внуков.

Как писал NEWS.ru, Михаил Чeрницкий погиб в ночь на 28 ноября во время охоты. По данному факту Алапаевским следственным отделом CКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности».