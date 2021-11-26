Опубликовано фото Boeing-777, аварийно севшего в Шереметьево

Опубликованы фотографии самолёта, который совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». У Boeing-777 при вылете из Доминиканы взорвалось колесо. Об этом написал Telegram-канал «112».

Известно, что рейс в московском аэропорту встречали пожарные. Тем не менее всё прошло штатно. В настоящее время устанавливается причина произошедшего. Пассажирский лайнер российской авиакомпании Royal Flight прибыл из Пунта-Каны.

Ранее сообщалось, что в столице Центральноафриканской Республики произошло крушение вертолёта российской ЧВК. Очевидцы сообщили, что пилот пытался посадить машину сразу после взлёта, но аппарат упал в реку Убанги. Известно, что на борту упавшего вертолёта находились российские инструкторы.

Местные жители помогли экипажу выбраться из аппарата. Позже появилось видео, где видно, как людей доставляют на берег рядом с гостиницей. На кадрах видно, как двое белых мужчин покидают место крушения. Сообщается, что причиной аварии могла стать неисправность вертолёта. Причины произошедшего устанавливаются.