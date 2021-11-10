Опознаны тела двух пропавших членов экипажа затонувшего судна «Фаворит»

Тела двух последних членов экипажа потерпевшего в октябре крушение в Белом море катера «Фаворит» опознаны, аварийно-спасательная операция считается оконченной. Об этом сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Силами водолазной группы аварийно-спасательной службы Северного флота Министерства обороны РФ совместно с водолазами Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России было осуществлено вскрытие двери в машинном отделении с помощью металлического бензореза, обнаружены тела без вести пропавших мужчин. Уже проведены следственные и экспертные действия по опознанию и установлению личностей погибших, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что расследование уголовного дела по факту крушения продолжается.

Частное судно «Фаворит» потерпело крушение в Белом море 5 октября. Экипаж подал сигнал бедствия с сообщением о затоплении трюма. На борту судна находились пять человек: четверо пассажиров и капитан судна. После подачи сигнала они «пропали с радаров». Спасатели не смогли связаться с экипажем.

После крушения спаслись два человека — обоих госпитализировали. Позднее женщина скончалась от переохлаждения.