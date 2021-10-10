Опознание погибших при крушении самолёта в Татарстане начнётся 11 октября

Тела всех погибших при крушении самолёта L-410 в Мензелинском районе Татарстана доставят в Набережные Челны. Их опознание начнётся 11 октября. Об этом сообщает ТАСС. Жертвами авиакатастрофы стали 16 человек.

Завтра с утра, нам эксперты обещают, что тела будут передаваться родственникам. Процедуры опознания с родственниками будут проходить завтра. Эксперты будут работать сегодня всю ночь, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан — начальник Управления по работе с территориями президента Татарстана Ильнур Гарипов.

Крушение произошло 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. В ходе полёта возникла нештатная ситуация, в результате чего самолёт совершил жёсткую посадку. На борту воздушного судна находились 22 человека, из которых 16 погибли. Самолёт принадлежит местному аэроклубу. Самолёт был выпущен в апреле 1987 года.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В республике 11 октября объявлено днём траура. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству подготовить предложения, касающиеся оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

Эксперты называют разные причины, которые могли привести к аварии: от перегрузки борта до ошибки экипажа.