Опознание погибших при крушении самолёта в Татарстане начнётся 11 октября
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
18:07, 10 октября 2021
Россия, Республика Татарстан. Мемориал у здания Мензелинского филиала АНО "Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России"Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Тела всех погибших при крушении самолёта L-410 в Мензелинском районе Татарстана доставят в Набережные Челны. Их опознание начнётся 11 октября. Об этом сообщает ТАСС. Жертвами авиакатастрофы стали 16 человек.
Завтра с утра, нам эксперты обещают, что тела будут передаваться родственникам. Процедуры опознания с родственниками будут проходить завтра. Эксперты будут работать сегодня всю ночь, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан — начальник Управления по работе с территориями президента Татарстана Ильнур Гарипов.
Крушение произошло 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. В ходе полёта возникла нештатная ситуация, в результате чего самолёт совершил жёсткую посадку. На борту воздушного судна находились 22 человека, из которых 16 погибли. Самолёт принадлежит местному аэроклубу. Самолёт был выпущен в апреле 1987 года.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В республике 11 октября объявлено днём траура. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству подготовить предложения, касающиеся оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.
Эксперты называют разные причины, которые могли привести к аварии: от перегрузки борта до ошибки экипажа.