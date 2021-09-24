Охранник школы напал на учеников в Тюмени

Пожилой мужчина в форме частного охранного предприятия напал на учеников возле школы № 92 в Тюмени. Сначала он попытался душить молодого человека, а потом схватил за горло девушку и повалил её на землю. Следственный комитет начал проверку после появления видео ЧП, сообщается на сайте ведомства.

Когда охранник напал на школьницу, ей на помощь пришли друзья, которые оттащили мужчину. Причиной произошедшего могло стать курение в неположенных местах и якобы агрессивное поведение подростков.

Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Проводятся опросы участников конфликта, опрашивается руководство школы, выполняются иные проверочные мероприятия, — сообщили в СК.

Ранее стало известно, что сотрудник охраны ударил девочку в лицо в фудкорте ТРК «Космос» в Челябинске. Случившееся засняли на видео свидетели. Девочка схватилась рукой за нос, а нападавшего отвёл в сторону другой сотрудник ТРК.