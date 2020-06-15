Ограбление инкассаторов в Петербурге попало на видео

https://static.news.ru/photo/91966bea-af22-11ea-aff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге грабители похитили у инкассаторов 10 млн рублей, при этом порядка одного миллион они потеряли во время налёта.

Ограбление произошло днём в понедельник, 15 июня, в Рыбацком. Двое неизвестных в масках подкараулили сотрудников логистической фирмы возле дома № 295 по проспекту Обуховской Обороны. Угрожая автоматом и пистолетом, налётчики отобрали у инкассаторов мешки с деньгами, после чего скрылись на «Гелендвагене», сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Запись с камер наблюдения была опубликована РЕН ТВ. По предварительным данным, сумма ущерба составляет от 10 до 12 млн рублей. В настоящее время полицейские разыскивают грабителей, а также утерянные купюры.

NEWS.ru писал ранее, что в Красноярске задержали мужчин, которые ограбили инкассаторов. Взять преступников помогло то, что они не скрывали улики. Налёт был совершён утром 30 мая. Двое в масках и с оружием подбежали к охранникам, открыли по ним огонь, выхватили деньги и скрылись на «Жигулях», за рулём которых был их пособник. Машину они потом бросили за гаражами, а сами пересели на иномарку. Это сыщики установили по камерам наружного наблюдения. В брошенном авто стражи порядка нашли множество улик: инкассаторскую сумку, окурки, волосы, следы обуви.