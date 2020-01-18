Пожарные тушат крупное возгорание, которое началось на крыше самарского ресторана «Золотая Пагода».
По данным пресс-службы МЧС по области, инцидент произошёл в Кировском районе.
Установлено, что горит кровля ресторана на площади 800 кв. м, — сообщили в ведомстве.
При пожаре никто не пострадал. Находящиеся в здании люди самостоятельно эвакуировались из помещения до прибытия спасателей.
В тушении огня задействованы 72 человека, 18 единиц техники, в том числе 56 человек и 12 единиц техники от МЧС,
Ранее NEWS.ru писал, что житель Пензенской области полуголым выбежал на заснеженную улицу, чтобы увидеть, как горит его микроавтобус «Газель». Видео с места происшествия разошлось в соцсетях и СМИ.
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