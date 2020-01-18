https://static.news.ru/photo/c89ba8c4-39fe-11ea-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: patrul_tlt/vk.com

Пожарные тушат крупное возгорание, которое началось на крыше самарского ресторана «Золотая Пагода».

По данным пресс-службы МЧС по области, инцидент произошёл в Кировском районе.

Установлено, что горит кровля ресторана на площади 800 кв. м, — сообщили в ведомстве.

При пожаре никто не пострадал. Находящиеся в здании люди самостоятельно эвакуировались из помещения до прибытия спасателей.

В тушении огня задействованы 72 человека, 18 единиц техники, в том числе 56 человек и 12 единиц техники от МЧС, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что житель Пензенской области полуголым выбежал на заснеженную улицу, чтобы увидеть, как горит его микроавтобус «Газель». Видео с места происшествия разошлось в соцсетях и СМИ.