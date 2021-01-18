Один человек погиб при сходе лавины в горах Домбая

https://static.news.ru/photo/ea488da2-5997-11eb-8eb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС

Жертвой схода лавины в Карачаево-Черкессии в горах Домбая стал один человек. Об этом сообщил начальник ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев.

Нашли одного человека. Он погиб. Спасательные работы ещё продолжаются. Скорее всего, не местный, — сказал собеседник ТАСС.

В понедельник лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь канатно-кресельной дороги на курорте на Домбае. По данным экстренных служб, одну женщину удалось спасти, но под снежным завалом могут находиться ещё 12 человек. Специалисты в качестве предварительной версии назвали сейсмическое воздействие от другой лавины. Она была ранее спущена искусственно.

Шесть человек при этом самостоятельно выбрались из-под снега после схода лавины, сообщал NEWS.ru.