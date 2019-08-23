https://static.news.ru/photo/f41fd78e-c59d-11e9-9e83-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца октября. Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела.

В самом начале процесса Уилан заявил отвод прокурору. Он считает, что сотрудники ФСБ нарушают его права, а прокуратура действует в интересах службы и «ничего не предпринимает». Суд прошение Уилана отклонил, объяснив это тем, что он не раскрыл, каким образом прокурор заинтересован в исходе дела.

Обвиняемый также пожаловался на состояние здоровья, после чего судья приняла решение вызвать ему скорую помощь. Ранее адвокаты сообщали, что их подзащитный страдает от паховой грыжи. Медики осмотрев Уилана в СИЗО, заявляли, что он не нуждается в экстренной госпитализации.

На оглашении решения в суде присутствовали сотрудники консульского отдела посольства США, передает корреспондент РИА Новости.

Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Однако Уилан говорил, что думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения.

По некоторым данным, иностранец на самом деле искал курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях и содержалась на изъятом носителе.

Ранее News.ru писал, что Полу Уилану выдали в СИЗО англо-русский словарь, так как в «Лефортово», где он содержится, нет штатного переводчика.