Новый адвокат Ефремова на время процесса откажется от общения со СМИ

https://static.news.ru/photo/6848fc64-f75f-11ea-b0bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов откажется от общения со СМИ во время работы над обжалованием приговора актёру. Он получил восемь лет колонии за смертельное ДТП.

Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года, он специализируется как на гражданском, так и на уголовном праве. Его коллега по адвокатскому бюро Владимир Алексеев сообщил изданию «Подъём», что юрист намерен отказаться от общения журналистами на время работы с клиентом по просьбе его семьи.

Ранее артиста защищал Эльман Пашаев. В адвокатскую палату уже поступило представление Минюста о лишении юриста этого статуса. Его публичное поведение по отношению к клиенту сочли не соответствующим адвокатской этике.

Ранее юрист Андрей Князев заявил, что за допущенные в ходе процесса нарушения Пашаеву может грозить уголовная ответственность. В частности, по его словам, Пашаев привлёк к делу свидетелей, чьи показания не подтвердились. Дело Пашаева может стать показательным, поскольку такого множества недопустимых инцидентов на одном процессе никогда прежде не было, подчеркнул Князев.

Как писал NEWS.ru, 9 сентября Ефремов заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что Пашаев его подставил.