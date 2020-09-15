Новый адвокат Ефремова на время процесса откажется от общения со СМИ

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов откажется от общения со СМИ во время работы над обжалованием приговора актёру. Он получил восемь лет колонии за смертельное ДТП.
Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года, он
Ранее артиста защищал Эльман Пашаев. В адвокатскую палату уже поступило представление Минюста о лишении юриста этого статуса. Его публичное поведение по отношению к клиенту сочли не соответствующим адвокатской этике.
Ранее юрист Андрей Князев заявил, что за допущенные в ходе процесса нарушения Пашаеву может грозить уголовная ответственность. В частности, по его словам, Пашаев привлёк к делу свидетелей, чьи показания не подтвердились. Дело Пашаева может стать показательным, поскольку такого множества недопустимых инцидентов на одном процессе никогда прежде не было, подчеркнул Князев.
Как писал NEWS.ru, 9 сентября Ефремов заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что Пашаев его подставил.
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