Медики, дежурившие у поля, вынесли футболиста с газона и погрузили в карету скорой помощи, но автомобиль не удалось завести. Тогда так и не очнувшегося Мартинса перенесли в машину журналистов, освещавших под игры, и на ней отвезли в больницу, но врачам не удалось сохранить ему жизнь, сообщает портал Goal.

Футболисты «Насарава Юнайтед» доиграли матч, но, узнав о смерти одноклубника, не смогли сдержать слёз. Эмоциональную реакцию спортсменов на гибель своего товарища сняли на видео журналисты Goal.