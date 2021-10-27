Несколько человек пострадали из-за выброса аммиака на заводе под Вологдой

На химзаводе в городе Череповце Вологодской области произошёл выброс аммиака. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом «Интерфаксу рассказал информированный источник.

Инцидент произошёл на предприятии по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений. Он также сообщил , что в городе проводятся замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ.

В областном управлении МЧС агентству подтвердили информацию о происшествии. При этом в ведомстве назвали другое число пострадавших — три человека.

Предполагается, что к выбросу аммиака привела неисправность клапана избыточного давления, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, утечка уже устранена.

Ранее сообщалось, что в Тольятти на предприятии «Алхим» произошла утечка серной кислоты. Авария случилась из-за нарушения технологического процесса. В результате разгерметизации цистерны объёмом 150 кубометров часть её содержимого пролилась на грунт. Площадь загрязнения составила около 300 квадратных метров.