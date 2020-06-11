Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в школе на севере Словакии и убил человека

12:44, 11 июня 2020 49
Фото: SlovakPoliceUn/twitter.com

В одной из школ на севере Словакии 11 июня неизвестный устроил стрельбу. Мужчина убил одного человека — жертвой преступления оказался замдиректора учебного заведения.

Кроме того, злоумышленник ранил несколько детей и директора школы.

В настоящее время нападавший ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Местные полицейские застрелили преступника во время попытки задержания, сообщает РИА Новости.

Другие подробности стрельбы в школе на данный момент неизвестны.

Как писал NEWS.ru, полиция Эстонии задержала мужчину, устроившего стрельбу на автозаправке, в результате которой погибли два человека, а трое получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

32-летний мужчина на автомобиле Subaru попал в ДТП рядом с автозаправкой в Пярнуском уезде и покинул место аварии. Позже он вернулся на АЗС и обстрелял мотоциклиста, который от полученных ранений скончался.

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