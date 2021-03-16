Не бунт, а несогласие: почему протестовали заключённые СИЗО в Москве

Несколько заключённых, содержащихся в московском СИЗО-5, известном как «Водник», на днях устроили акцию протеста с порчей имущества и оборудования. По официальным данным управления ФСИН, причиной протестов стало «несогласие с законными требованиями сотрудников учреждения». Правозащитники опубликовали видеоролики, на которых сотрудники изолятора грубо себя ведут по отношению к арестантам, что и могло спровоцировать недовольство. Подробности — в материале NEWS.ru.

По данным пресс-службы УФСИН по Москве, «несколько лиц, содержащихся в СИЗО-5, в знак несогласия с законными требованиями сотрудников учреждения допустили порчу имущества и вывели из строя шесть видеокамер».

Сотрудники СИЗО провели с указанными гражданами разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества. В результате граждане прекратили противоправные действия, — заявили NEWS.ru в столичном управлении тюремного ведомства.

По информации пресс-службы, «физическая сила и спецсредства к обвиняемым и подозреваемым не применялись», сейчас обстановка в СИЗО-5 «находится под контролем». Начата служебная проверка.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

По данным издания Mash, «арестантские погромы начались 14 марта в первом режимном корпусе», в них участвовали заключённые девяти камер. Они разбили якобы не шесть камер видеонаблюдения, как утверждают во ФСИН, а восемь. Также повреждены восемь форточек для раздачи пищи, семь смотровых глазков, четыре информационных стенда, четыре кнопки вызова сотрудников и один радиоприёмник. Также бунтовщики «напали на прапорщика Елеусенова, который в воскресенье был дежурным — ему пригрозили расправой и забросали его „разными предметами“». В пресс-службе столичного главка ФСИН эту информацию назвали «не соответствующей действительности».

В интервью NEWS.ru ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников передал слова начальника изолятора Дениса Папуши, по мнению которого, заключённые не бунтовали.

Начальник учреждения уверяет, что никакого бунта не было. Но мы не можем убедиться, был он или нет, потому что из-за пандемии мы не можем ходить по камерам. А верить на слово сомнительно. Алексей Мельников ответственный секретарь ОНК Москвы ответственный секретарь ОНК Москвы

В комитете против пыток и коррупции Gulagu.net сообщили, что недавно к ним из СИЗО «Водник» поступали около 20 роликов, снятых на видеорегистраторы, из которых можно понять, что сотрудники учреждения грубо обходятся с заключёнными.

На одном видео, сделанном 1 декабря 2020 года, несколько человек в форменной одежде ФСИН держат раздетого и кричащего мужчину, требующего дать его одежду. Также в публичном доступе имеется ещё один похожий видеоролик, снятый в тот же день.

Гулагу-нет Официальный канал/youtube.com

Как поясняют правозащитники, на кадрах запечатлён обыск заключённого, производившийся после трёх часов ночи. Мужчина раздевается до трусов, передаёт всю свою одежду сотрудникам СИЗО-5 для досмотра, после чего те предлагают ему надеть вещи другого человека.

По сообщению источника, эта одежда со следами мочи и ранее принадлежала заключённому с самым низким социальным статусом. В среде заключённых взять такую одежду и надеть её считается унижением, да и для любого человека на свободе ходить в чужой грязной одежде также является унижением. Заключённый просил сотрудников СИЗО-5 вернуть ему его одежду, разговаривал с ними «на Вы» и говорил «пожалуйста», однако сотрудники применили физическую силу к арестанту, нападая на него вшестером, — отмечают правозащитники.

Как сообщил NEWS.ru основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, эту и другие видеозаписи просматривали проверяющие из УФСИН по Москве и ФСИН России, но действия на них «были признаны не содержащими признаки преступления, а данный акт жестокости и насилия был признан нормальной работой сотрудников СИЗО».

По его словам, в СИЗО, в отличии от исправительных колоний, следственно-арестованные и подсудимые имеют право носить собственную одежду.

Мы располагаем данными о том, что на протяжении долгих лет в СИЗО-5 УФСИН по Москве грубо нарушаются права человека, а персонал СИЗО — сотрудники оперативного отдела организуют оперативные комбинации с целью дискредитации заключённых, шантажа, оказания на них незаконного давления. Опубликованные нами видео — тому очевидный пример. Также хочу напомнить, что именно в СИЗО-5 в марте 2017 года погиб следственно-арестованный по экономическому уголовному делу Владимир Евдокимов. У него в пресс-хате агенты силовиков вымогали и похитили более 80 млн рублей за якобы освобождение и изменение меры пресечения. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

Он добавил, что официальной причиной гибели Евдокимова якобы был суицид, но никаких мотивов для такого шага у него не было, он писал жене СМС-сообщения о скором освобождении и строил планы на будущее. Исходя из этого правозащитник предполагает, что арестанта «жестоко убили с целью сокрытия факта вымогательства ». Однако по факту хищения денег у погибшего был осуждён «решальщик» Дионисий Золотов (до 2013 года Денис Тумаркин) и «целый ряд его сообщников из числа сотрудников СИЗО-5».

Касательно травматичных обысков в столичном изоляторе, случившихся в декабре 2020 года, Осечкин на днях обращался к генпрокурору Игорю Краснову и директору ФСИН Александру Калашникову, а также уведомил о случившемся Европейский комитет по предотвращению пыток. От российских властей правозащитник потребовал «провести комплексную проверку деятельности УФСИН по Москве и усилить ведомственный контроль с целью пресечения подобных случаев впредь».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.