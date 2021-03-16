Не бунт, а несогласие: почему протестовали заключённые СИЗО в Москве

Несколько заключённых, содержащихся в московском СИЗО-5, известном как «Водник», на днях устроили акцию протеста с порчей имущества и оборудования. По официальным данным управления ФСИН, причиной протестов стало «несогласие с законными требованиями сотрудников учреждения». Правозащитники опубликовали видеоролики, на которых сотрудники изолятора грубо себя ведут по отношению к арестантам, что и могло спровоцировать недовольство. Подробности — в материале NEWS.ru.
По данным пресс-службы УФСИН по Москве, «несколько лиц, содержащихся в СИЗО-5, в знак несогласия с законными требованиями сотрудников учреждения допустили порчу имущества и вывели из строя шесть видеокамер».
Сотрудники СИЗО провели с указанными гражданами разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества. В результате граждане прекратили противоправные действия, — заявили NEWS.ru в столичном управлении тюремного ведомства.
По информации пресс-службы, «физическая сила и спецсредства к обвиняемым и подозреваемым не применялись», сейчас обстановка в СИЗО-5 «находится под контролем». Начата служебная проверка.
По данным издания Mash, «арестантские погромы
В интервью NEWS.ru ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников передал слова начальника изолятора Дениса Папуши, по мнению которого, заключённые не бунтовали.
Начальник учреждения уверяет, что никакого бунта не было. Но мы не можем убедиться, был он или нет, потому что из-за пандемии мы не можем ходить по камерам. А верить на слово сомнительно.
В комитете против пыток и коррупции Gulagu.net сообщили, что недавно к ним из СИЗО «Водник» поступали около 20 роликов, снятых на видеорегистраторы, из которых можно понять, что сотрудники учреждения грубо обходятся с заключёнными.
На одном видео,
Как поясняют правозащитники, на кадрах запечатлён обыск заключённого, производившийся после трёх часов ночи. Мужчина раздевается до трусов, передаёт всю свою одежду сотрудникам СИЗО-5 для досмотра, после чего те предлагают ему надеть вещи другого человека.
По сообщению источника, эта одежда со следами мочи и ранее принадлежала заключённому с самым низким социальным статусом. В среде заключённых взять такую одежду и надеть её считается унижением, да и для любого человека на свободе ходить в чужой грязной одежде также является унижением. Заключённый просил сотрудников СИЗО-5 вернуть ему его одежду, разговаривал с ними «на Вы» и говорил «пожалуйста», однако сотрудники применили физическую силу к арестанту, нападая на него вшестером, — отмечают правозащитники.
Как сообщил NEWS.ru основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, эту и другие видеозаписи просматривали проверяющие из УФСИН по Москве и ФСИН России, но действия на них «были признаны не содержащими признаки преступления, а данный акт жестокости и насилия был признан нормальной работой сотрудников СИЗО».
По его словам, в СИЗО, в отличии от исправительных колоний, следственно-арестованные и подсудимые имеют право носить собственную одежду.
Мы располагаем данными о том, что на протяжении долгих лет в СИЗО-5 УФСИН по Москве грубо нарушаются права человека, а персонал СИЗО — сотрудники оперативного отдела организуют оперативные комбинации с целью дискредитации заключённых, шантажа, оказания на них незаконного давления. Опубликованные нами видео — тому очевидный пример. Также хочу напомнить, что именно в СИЗО-5 в марте 2017 года погиб следственно-арестованный по экономическому уголовному делу Владимир Евдокимов. У него в пресс-хате агенты силовиков вымогали и похитили более 80 млн рублей за якобы освобождение и изменение меры пресечения.
Он добавил, что официальной причиной гибели Евдокимова якобы был суицид, но никаких мотивов для такого шага у него не было, он писал жене СМС-сообщения о скором освобождении и строил планы на будущее. Исходя из этого правозащитник предполагает, что арестанта «жестоко убили с целью сокрытия факта
Касательно травматичных обысков в столичном изоляторе, случившихся в декабре 2020 года, Осечкин на днях
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.