Названы возможные причины падения Ан-12 под Иркутском

Грузовой самолёт Ан-12, рухнувший в Иркутской области, мог разбиться в результате ошибки пилотирования или технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышение угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке, — пояснил собеседник агентства.

Что касается технической неисправности, то, по его словам, у самолёта мог отказать двигатель из-за столкновения с птицами.

В экстренных службах также допускают, что причиной крушения моли быть плохие погодные условия, передаёт РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Ан-12, принадлежащий белорусской компании «Гродно», совершал полёт из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров в Иркутской области, а затем стало известно, что воздушное судно рухнуло в нескольких километрах от села Пивовариха. По предварительным данным, погибли два человека.