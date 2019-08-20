https://static.news.ru/photo/6745d1ea-c365-11e9-bffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Комиссия, занимающаяся расследованием ЧП с аварийной посадкой самолёта Airbus А321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, назвала факторы, которые привели к инциденту.

Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в письме руководителям территориальных органов Росавиации и руководителям организаций гражданской авиации, передаёт Агентство городских новостей «Москва» . Главным фактором специалисты назвали остановку стаи птиц. Оператор аэродрома не спрогнозировал такую возможность. Также дежурный орнитолог не получил рекомендаций о действиях в подобных ситуациях и нарушил инструкции, разработанные оператором аэродрома, которые запрещают отпугивать птиц менее чем за пять минут до посадки самолёта.

Пассажирский самолёт Airbus А321 15 августа совершил жёсткую посадку в Подмосковье. На его борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. 76 человек, 19 из которых — дети, обратились за медицинской помощью. Госпитализирована была одна женщина.

Ранее News.ru писал, что командир аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.