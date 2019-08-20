Комиссия, занимающаяся расследованием ЧП с аварийной посадкой самолёта Airbus А321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, назвала факторы, которые привели к инциденту.
Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в письме руководителям территориальных органов Росавиации и руководителям организаций гражданской авиации, передаёт
Пассажирский самолёт Airbus А321 15 августа совершил жёсткую посадку в Подмосковье. На его борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. 76 человек, 19 из которых — дети, обратились за медицинской помощью. Госпитализирована была одна женщина.
Ранее News.ru писал, что командир аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.