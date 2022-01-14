Названа возможная причина падения самолёта на Алтае

Причиной падения легкомоторного самолёта А-22 в Алтайском крае могла стать ошибка пилотирования. Обстоятельства крушения устанавливаются, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Предварительная версия произошедшего — ошибка пилотирования. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сказал собеседник агентства.

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место падения выехала следственная группа, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошёл 14 января на аэродроме села Старобелокуриха. Самолёт разбился при выполнении манёвра для захода на посадку. На борту находились два человека — пилот, который является также владельцем воздушного судна, и пассажир. Оба пострадали и доставлены в больницу. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.