Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Рязанью

Авария с автобусом, ехавшим по маршруту Москва — Пенза, могла произойти в результате заноса. Об этом сообщает МВД Медиа.
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Ранее сообщалось, что в момент аварии в транспортном средстве находились более 50 пассажиров.
В Областной клинической больнице Рязани сообщили о том, что к ним были доставлены 19 человек, трое из них госпитализированы, остальные обследуются. Два человека находятся в реанимации,
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал, что пятеро человек погибли в Свердловской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля и большегруза.