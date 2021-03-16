Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Рязанью

https://static.news.ru/photo/d3efa73e-a039-11e9-a370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Авария с автобусом, ехавшим по маршруту Москва — Пенза, могла произойти в результате заноса. Об этом сообщает МВД Медиа.

В сообщении говорится , что инцидент на 226-ом километре федеральной трассы М-5 «Урал», в районе посёлка Ушаково, произошёл, по предварительным данным, в результате заноса.

Ранее сообщалось, что в момент аварии в транспортном средстве находились более 50 пассажиров.

В Областной клинической больнице Рязани сообщили о том, что к ним были доставлены 19 человек, трое из них госпитализированы, остальные обследуются. Два человека находятся в реанимации, передаёт ТАСС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал, что пятеро человек погибли в Свердловской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля и большегруза.