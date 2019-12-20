В доме у Евгения Манюрова, который 19 декабря напал на приёмную ФСБ, убив одного и ранив пятерых человек, найден арсенал оружия. Обыск в квартире в Подольске, где жил стрелявший, проходил минувшей ночью. Оперативники изъяли семь единиц газового, травматического и огнестрельного оружия, которым Манюров владел легально. Оружейный эксперт, бывший пиар-представитель концерна «Калашников» Максим Попенкер заявил News.ru, что после этого трагического инцидента законодатели могут пойти на ограничения оборота гражданского оружия.

В распоряжении News.ru оказались копии документов на оружие найденных в доме преступника, оформленных на имя Манюрова Евгения Фабиховича. На 2011-й год, момент составления одного из документов, владелец арсенала числился юристом в фирме «Баумберг-Восток», чьим основным видом деятельности была поставка офисного оборудования. В последнее время, как сообщается, мужчина работал в охранной фирме.

У Манюрова имелись разрешения на следующее оружие: нарезной карабин «Сайга-МК» под патрон 7,62×39 (также используется в автоматах АКМ). Год выпуска — 2016, лицензия выдана в декабре 2018 года. Второй такой же карабин серии «МК-03», которая отличается укороченным стволом.

Гладкоствольный карабин Вепрь-12 Молот (ВПО-205), 12 калибра, лицензия выдана в апреле 2018 года.

Нарезной карабин Сайга А-308-1, под винтовочный патрон 7,62×51, который используется в том числе в армиях стран-членов НАТО. Выдан в августе 2018 года.

Охотничье гладкоствольное ружье БЕКАС-1, 16 калибра. Год выпуска — 2000-й, лицензия выдана в 2003 году.

Также у него имелось разрешение на бесствольный травматический пистолет ПБ-4 «ОСА» и газовый пистолет ИЖ-79.

Эксперты считают, что произошедшее, особенно на фоне другого громкого преступления с применением легального оружия — расстрела в керченском колледже в 2018 году, может повлечь ограничения на оборот легальных «стволов».



Политики очень любят использовать подобные вещи — и самый простой вариант ограничить. И к нему чаще всего прибегают. Но он ничего не решает. По мировому опыту, подобные запреты не имеют никакого эффекта и действуют против законопослушных граждан. У нас и так есть фундаментальный запрет — людей убивать нельзя, и если человек решился убивать, никакие запреты его не остановят — к примеру в Германии грузовиком раздавили 80 человек. Есть пример Англии, где запрещено носить с собой даже маникюрные ножницы, и даже этот запрет не решает проблему насилия. Максим Попенкер оружейный эксперт оружейный эксперт

После каждого теракта и нехороших историй всегда пытаются сделать что-то быстрое чтобы успокоить общественность... Люди ведь могут убивать не только оружием, но и вилками, ножами, кирпичами Давайте тогда запрещать вилки, кирпичи. Запрещать нужно «травматы» — это оружие трусов. У него исключительно сигнальная функция и собак отпугивать. А по людям «травмат» — это хулиганское оружие. Так как в экспертном плане у этих шариков не остается значимых идентификационных признаков. В случае же, если запретят оборот гражданского огнестрельного оружия, этом может экономически ударить по отечественным производителям оружия. Ведь те же «травматы» это переделанные «Ижи» и «Макаровы». И «травматы» стали продавать не от хорошей жизни. Просто нашлепали «Макаровых» много а куда их девать — ну давайте переделаем и втюхаем населению под видом «травматов».... А вообще в Америке принято после каждого теракта кричать, что запретят оружие, но никто не запрещает особо. Андрей Констатинов писатель, автор «Бандитского Петербурга» писатель, автор «Бандитского Петербурга»

Как писал News.ru, перестрелка с силовиками произошла в самом центре Москвы, возле приёмной ФСБ на улице Большая Лубянка, 12. Инцидент случился вскоре после пресс-конференции президента Владимира Путина и в преддверии Дня работника госбезопасности.

Злоумышленника застрелили, его мотивы неизвестны. По некоторым данным, им оказался предприниматель из подмосковного Подольска. Неизвестно, был ли он один или у него имелись сообщники. Расследованием случившегося занимается СК. NEWS.ru обратил внимание на то, что разные силовые ведомства оценивают случившееся по-разному, да и эксперты не могут прийти к единому мнению, что это было — теракт или посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.