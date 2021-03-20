Найденная у тела мёртвой матери девочка спаслась благодаря коту

Домашний кот помог спасти жизнь годовалой девочки, двое суток находившейся в квартире с умершей матерью. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».
По информации издания, за несколько дней до трагедии 38-летняя москвичка
Стоя у двери, она услышала, что в квартире мяукает кот, который обычно отправлялся на дачу вместе с хозяевами. Заподозрив неладное, пожилая женщина вызвала скорую помощь.
В квартире медики обнаружили тело матери и годовалую дочку. Жизни ребёнка ничто не угрожает. В столичном департаменте труда и социальной защиты
В департаменте социальной защиты уточнили, что ранее многодетная семья находилась в трудной жизненной ситуации и регулярно получала поддержку специалистов. Старшие дети в настоящее время проживают со своим отцом.
Ранее сообщалось, что в Самарской области мать задушила шестилетнюю дочь после ссоры. Женщина считала, что девочка слишком много времени проводит с телефоном. Об этом писал NEWS.ru.