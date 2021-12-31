На востоке Казахстана загорелись два теплохода

В Усть-Каменогорске на востоке Казахстана горят два пришвартованных теплохода и дебаркадер, который используется в качестве кафе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный департамент по ЧС. На месте возгорания работают пожарные.

Площадь пожара составляет около 60 квадратных метров. В его тушении принимают участие 60 человек и 11 единиц техники. Кадры случившегося попали на видео.

Причины происшествия выясняются. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Утром 31 декабря крупный пожар произошёл в здании Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (ПГУ) в Биробиджане. Пожар был локализован на площади 1500 кв. метров. Огонь вспыхнул в одном из учебных корпусов, который в последний год не использовался по назначению. По некоторым данным, пожару предшествовал капитальный ремонт здания.

Ранее сообщалось о пожаре в терапевтическом корпусе ковидного госпиталя № 20 в Красноярске. На четвёртом этаже в одной из палат загорелись личные вещи на площади 5 кв. м. В результате возгорания пострадали пять человек, 112 были эвакуированы. Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом.