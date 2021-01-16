На Украине рассказали об экипаже затонувшего у берегов Турции судна Arvin

https://static.news.ru/photo/30d2ce62-58db-11eb-8c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fleetmon.com

Экипаж затонувшего у берегов Турции сухогруза Arvin был в основном украинским. Информацию об этом официально подтвердил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, на борту находились десять граждан Украины и двое иностранцев.

По последним данным, погибли четверо моряков. Ещё шестерых удалось спасти.

По информации береговой охраны Турции, из 12 членов экипажа двое — граждане России, один из которых значится в списке погибших.

Изначально власти Турции заявляли, что судно было российским. Позже они уточнили, что оно шло под флагом Палау. Arvin пытался пристать в порту Бартын, чтобы переждать непогоду во время транспортировки грузов из Грузии в Болгарию. Однако из-за сильных волн сухогруз разломился на две части и затонул. Часть экипажа успела сесть в шлюпки, некоторые члены экипажа спрыгнули в воду в спасательных жилетах.

Сейчас на месте крушения продолжается поисковая операция. Однако её осложняют плохие метеоусловия, писал NEWS.ru.