На Украине отстранили от работы ответственных за учебные полёты лиц

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выпустил распоряжение об отстранении всех лиц, ответственных за организацию учебных полётов, на период расследования катастрофы транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом.
Как
Премьер также поручил государственной комиссии предоставить отчёт о выявленных причинах крушения самолёта до 25 октября.
Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева Харьковской области в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.
Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский распорядился временно прекратить эксплуатацию бортов, аналогичных разбившемуся, также он поручил силовым ведомствам проверить все оборонные контракты. 26 сентября в стране объявлен днём траура.
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