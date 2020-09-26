На Украине отстранили от работы ответственных за учебные полёты лиц

https://static.news.ru/photo/72a67bec-ffe7-11ea-b7b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: SERGEY KOZLOV/ТАСС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выпустил распоряжение об отстранении всех лиц, ответственных за организацию учебных полётов, на период расследования катастрофы транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом.

Как передаёт ТАСС, на экстренном заседании кабмина Шмыгаль дал указание заняться расследованием министру обороны Андрею Тарану. Глава правительства уточнил, что отстранение ответственных за учебные полёты специалистов на время расследования катастрофы происходит в соответствии с законодательством страны.

Премьер также поручил государственной комиссии предоставить отчёт о выявленных причинах крушения самолёта до 25 октября.

Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева Харьковской области в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский распорядился временно прекратить эксплуатацию бортов, аналогичных разбившемуся, также он поручил силовым ведомствам проверить все оборонные контракты. 26 сентября в стране объявлен днём траура.