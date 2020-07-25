На теле обнаруженного в Крыму ребёнка нет следов насильственной смерти

https://static.news.ru/photo/252d09c0-cf28-11ea-aa69-fa163e074e61_660.jpg Фото: crim.sledcom.ru

Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти на теле трёхлетнего мальчика в Крыму. Труп нашли в выгребной яме около дома.

В эти минуты на месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии, — говорится в пресс-службе СУ СК РФ.

Мальчик пропал 25 июля в Симферопольском районе Крыма. Он играл на площадке около дома в селе Строгановка и исчез. В поисках ребёнка были задействованы около двух тысяч человек, в том числе семь водолазов и 46 единиц техники. Возбуждено уголовное дело.

NEWS.ru писал, что ребёнок упал с седьмого этажа дома на Урале и выжил. Мальчик находился в квартире с родителями, дедушкой и старшими братьями. Взрослые открыли окно и отлучились из комнаты. Мальчик залез на подоконник и выпал. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, тупую травму живота и ссадины.