Водитель такси сбил пешехода на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице на Халтуринской улице возник пожар в многоэтажном жилом доме на 10-м этаже. В МЧС сообщили о частичной эвакуации людей из здания. В результате инцидента один человек погиб.

Сначала загорелся балкон в квартире на 10-м этаже, а потом пламя перекинулось на вышестоящий балкон. Сотрудники правоохранительных органов установят личность погибшего. Происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне, в...