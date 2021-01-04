Водитель такси сбил пешехода на МКАД

На 98-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) автомобиль такси наехал на пешехода. Из-за аварии затруднено движение на втором километре. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале.
На 98-м километре МКАД автомобиль такси совершил наезд на пешехода. На место аварии прибыла скорая помощь. Движение затруднено на втором километре, — сообщили в департаменте.
При этом о состоянии пешехода ничего не известно.
3 января из-за ДТП МКАД стоял с 53-го километра. Пробка растянулась на 2,3 километра. В результате аварии один из автомобилей перевернулся.
Как сообщал NEWS.ru, в России в скором времени планируют опубликовать общедоступную базу данных о водителях, которые многократно нарушали правила дорожного движения. Онлайн-база данных позволит компаниям, в том числе сервисам такси и каршеринга, проверять водителей на наличие прав и на предмет злостных нарушений ПДД.